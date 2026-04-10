元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授(42)が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）への共感についてつづった。「偉人はその自己確信の強さをフィーチャーされることが多いが、イチロー選手が自己肯定感という言葉を『僕にとっては気持ち悪い言葉』として、自己否定ではないものの自己疑念の先に成長があるという趣旨を述べていて、や