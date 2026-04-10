・ＮＹダウ４８１８５．８０（＋２７５．８８） 高値４８３２３．９５ 安値４７６９０．２７ ・Ｓ＆Ｐ５００６８２４．６６（＋４１．８５） ・ナスダック総合指数２２８２２．４１（＋１８７．４２） 出所：MINKABU PRESS