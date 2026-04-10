・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９７．８７ドル（＋３．４６ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４８１８．０ドル（＋４０．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７６２７．７セント（＋１０５．３セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５７４．５０セント（－５．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４４４．００セン