９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２７５．８８ドル高の４万８１８５．８０ドルと続伸した。イスラエルとレバノンの和平協議が始まると伝わった。ＮＹダウはマイナス圏で推移する場面があったが、中東情勢を巡る楽観的な見方が広がると切り返した。 キャタピラー＜CAT＞やハネウェル・インターナショナル＜HON＞がしっかり。コーニング＜GLW＞やＧＥベルノバ＜GEV＞が買われ、コンステレーシ