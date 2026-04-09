「カーハート WIP（Carhartt WIP）」が、「エフシーレアルブリストル（F.C.Real Bristol）」と初めてコラボレーションしたカプセルコレクションを4月10日に発売する。アイテムは、カーハート WIPの直営店のほか、カーハート WIP公式オンラインストア、SOPH.shop、「ソフ（SOPH.）」公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】カプセルコレクションはスポーツウェアに着想し、アパレル、アクセサリー、サッカー関連