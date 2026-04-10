10日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』では、MCの川島明が“人気俳優”から謝罪のDMが届いたことを報告した。【写真】川島明に謝罪DMを送った“人気俳優”この日のゲストは堤真一、山田裕貴、有村架純。2週間ぶりの出演となった山田は、前回の出演について「みんなイジってないように見せてイジるっていうのに、うまく乗っかれなくて、本当に反省している」と申し訳なさそうに振り返った。川島は「ホンマにDMやめてく