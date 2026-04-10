ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「【今日のごみトリビア】出さないより出した方がいいだろうと食品がついたままプラ資源に出される方がいますが、リサイクル工場で汚れているものは手で弾きます。理由は虫がわいたり、他のプラも汚染するからです。食品や油が付いているものはゆすいでくれると嬉しいです！」と“お願い”した。 ごみを巡っては