鉄くずなどが保管されているいわゆる「ヤード」で火災や騒音、悪臭などのトラブルが相次いでいることを受け、政府は保管事業を許可制とするなど「ヤード」の規制を強化する廃棄物処理法の改正案を閣議決定しました。環境省によりますと、2025年9月までの1年間で、リサイクル業者らが鉄くずやプラスチックなどを屋外で保管する「ヤード」で、火災や騒音・振動、水質汚濁、悪臭などのトラブルが全国で合わせて275件発生したというこ