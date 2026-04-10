アサヒ飲料は、十六茶ブランドの新キャンペーン「日本全国16チャーーージ祭り!!」を2026年4月7日から展開。これに先駆け、CMソングを担当するアーティスト・あのさんを迎えた発表会が開催された。CMソングを担当する、あのさん「日本全国16チャーーージ祭り!!」は、全国8か所の祭りや花火大会とタイアップする企画。お祭り当日に会場でアサヒ十六茶を配布するほか、各祭りの観覧席が当たる消費者キャンペーンも2026年4月7日から開