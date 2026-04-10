ME:Iの地上波初となる冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』が、フジテレビほかにて4月19日25時25分よりスタートする。【写真】『ME：Iの会いにきたよ！』ロゴもかわいい！同番組は、ME：Iが全国の学校を舞台に、ファンのもとへサプライズで会いに行く対面バラエティー。オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME：Iは、音楽活動に加えてバラエティーへも活動の幅を広げ、この度ME：Iにとって地上波初の冠