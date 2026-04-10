鈴鹿央士が主演するNetflixシリーズ『喧嘩独学』より、場面写真6点が解禁された。また、本作の配信日が6月11日に変更となった。【写真】鈴鹿央士、見上愛、菅生新樹ら共演！『喧嘩独学』場面写真ギャラリー本作は、スクールカースト最底辺の高校生が、“自身の喧嘩を動画配信する”という異質な方法で世の不条理に立ち向かう世代を超えて共感を呼ぶ青春エンターテインメント。原作漫画は、国内累計閲覧数5.4億回（2026年1