ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）は１０日、通常より２０分遅れとなる午前８時２０分から番組がスタートした。ＭＣで同局のの田村真子アナウンサーは「今朝はですね、マスターズの放送があったため、８時２０分、この時間からのスタートとなりま〜す」と理由を告知していた。ＴＢＳは１０日午前４時から米男子プロゴルフツアーメジャー初戦「マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナル