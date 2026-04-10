自身のインスタグラムで公開女子サッカーWEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属する元なでしこジャパン（日本女子代表）DF岩清水梓が自身のXを更新。息子の小学校の入学式に参加したことを報告すると、ファンからも反響が届いている。岩清水はインスタグラムに2枚の写真を公開。校門前で撮影したランドセル姿の息子との2ショットや桜の木の下での春めいた写真を投稿すると、「入学式。小学生になりました！早くな