全日本プロレスは９日、都内で４・１２後楽園大会で開幕する春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」の記者会見を行った。会見には、直前に欠場が決まったサイラスに代わって急きょ、出場が決まった青柳優馬が出席した。青柳優は「突然のことで驚いてます。とにかく、サイラスの無事を祈るばかりです。以上です」と思いを明かした。さらに記者との質疑応答で「今回の発表を受けた率直な感想をお聞かせくださ