2日から配信が開始されたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「恋愛病院」に、前安芸高田市長の石丸伸二氏がキャストとして出演。トレードマークの“理屈っぽい”トークで話題を集めている。 同番組は、“仕事中心の生活で恋を忘れた” さまざまな分野で活躍する男女10人が、2泊3日の共同生活を送り、「恋のリハビリ」に従事する。本編配信開始前のインタビューで石丸氏は、「（最後に