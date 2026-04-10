三重県の新名神高速で大型トラックが渋滞の車列に追突し6人が死亡した事故でトラック運転手の女が過失運転致死の罪で起訴された。3月20日、三重県亀山市の新名神高速下りのトンネル内で大型トラックが渋滞の車列に追突し3人の子供を含む6人が死亡した。この事故で、トラックを運転していた水谷水都代被告が過失運転致死の罪で起訴された。起訴状によると、水谷被告は当時、現場の制限速度を30キロ以上超える時速82キロで走行してい