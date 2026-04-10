南西楽園リゾートは、「アラマンダ スプレンディド」をシギラセブンマイルズリゾート内に4月29日に開業する。建物は地上7階建てのメイン棟と別棟のヴィラ2棟。客室はスタンダードツイン、2ベッドルームスイート、プライベートプール付きヴィラスイートなど8タイプ全100室を設ける。最上階のペントハウススイート3室は総面積270平方メートル超で、プライベートプールを完備する。館内にはダイニングレストラン、エグゼクティブラウ