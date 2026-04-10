世界遺産でもある京都・伏見の『醍醐寺』は、平安時代から“花の醍醐”と称され、豊臣秀吉が盛大な花見を催したことでも知られる、京都屈指の桜の名所だ。同寺では、2026年4月12日（日）まで、幻想的なライトアップと夜桜を満喫できる「そうだ 京都、行こう。Presents NAKED meets 世界遺産 醍醐寺 -醍醐花見―」が開催中！春ならではのイベントと食を思う存分楽しんだ1泊2日の旅をレポート。『醍醐寺』の夜桜今回筆者が京都を訪れ