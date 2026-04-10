巨漢の力士たちは、厚い肉の上着をまとっているぶん、めっぽう暑がりだ。しかも、人前で裸を晒す職業柄、日焼けは御法度だという。力士の天敵とも言える夏だが、彼らはどのようにして酷暑を凌いでいるのか？そこには思わず笑ってしまうような工夫があった。※本稿は、朝日新聞社記者の抜井規泰『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。巨漢力士の衣服