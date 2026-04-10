俳優でタレントの杉浦太陽さんは4月8日、自身のInstagramを更新。第5子の次女・夢空さんの生後8カ月を記念した写真を公開しました。【写真】杉浦太陽、第5子・夢空の生後8カ月ショットおむつアートでお祝い「夢空の生後8ヶ月。ハイハイも上手になってきたねぇ。可愛い〜」とつづり、3枚の写真を公開した杉浦さん。1枚目は、おむつを並べて「8カ月」の文字を作った手作り感あふれる“おむつアート”のそばで、ピンクのベビー服を着