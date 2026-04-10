「ウルトラマン」シリーズ60周年を記念する大型博覧会「ULTRAMAN EXHIBITION −ウルトラマンシリーズ60周年展− in ひらかたパーク」が、2026年4月18日〜6月28日の期間に開催される。【画像】会場の「9つのゾーン」それぞれのイメージ、会場限定のオリジナルグッズ会場となるのは、大阪・ひらかたパークのイベントホールの広大なスペース。約1800平方メートルのその空間を9つのゾーンに分け、シリーズの原点から未来へと紡がれる"