相次ぐクマの人身被害を受け、自治体が被害防止策の計画などにあたる専門職員の確保に力を入れている。国も人件費支援に乗り出したが、有害鳥獣の管理を専門的に学んだ人が少ない上、一斉に募集がかかったことで、人材争奪戦の様相を呈している。（児玉森生）分析や啓発活動「私のところにも問い合わせが来ている。人材は奪い合いの状況だ」。３月下旬、東京都内で開かれたクマの保護管理に関する国の検討会で、ある大学教授が