20代で十分な年収と貯蓄があれば、この先の妊娠出産やマイホーム購入も十分可能だろうか。FPの中村哲規氏は「今は盤石そうな家計でも、案外『隠れリスク』を抱えていることがある。具体例を挙げるので参考にしてほしい」という――。※本稿は、中村哲規『お金より先に“生き方”の話をしよう後悔しないためのライフプランニング』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写