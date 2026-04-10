歯科矯正を検討する際、高額な費用が家計の負担になることを懸念する人は少なくありません。医療費控除を受けられれば負担を軽減できますが、すべてのケースで適用されるわけではないため注意が必要です。 今回は、歯科矯正で医療費控除の対象となる条件や、ローンを利用する際の手続き、確定申告の手順について詳しく解説します。 「治療」が目的であれば大人の矯正も対象になるケースがある