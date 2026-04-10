『スパイダーマン』シリーズでドクター・オクトパス役を演じたアルフレッド・モリーナが、今度は本物のタコになる？製作のヒューマンドラマ『親愛なる八本脚の友だち』より海外版予告編映像が届いた。 ﻿ 本作はシェルビー・ヴァン・ペルトによる同名ベストセラー小説を原作に、未亡人のトーヴァと、彼女が働く水族館に住む気難しい巨体のタコ、マーセラ