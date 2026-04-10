高速道路を利用中、うっかり目的のインターチェンジ（IC）を通り過ぎてしまうことは誰にでも起こり得ます。その場合、「戻ると料金はどうなるのか」「余計に支払うことになるのか」と不安になる人も多いでしょう。 基本は「走行距離に応じた料金」 高速道路の料金は、基本的に入口ICから出口ICまでの走行距離によって決まります。そのため、目的のICを通り過ぎてしまい、次のICで降りてから戻ると、走行距離が伸び