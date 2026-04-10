「お父さんの靴」と揶揄されたブランドが、いま全スポーツ史上最高額のスポンサー収入を誇る大谷翔平選手の相棒となっている。なぜ大谷選手はナイキではなくニューバランスを選んだのか。海外メディアは、選手を「ただの広告塔」にしない独自のパートナーシップ哲学に注目している――。写真＝iStock.com／BalkansCat※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BalkansCat■なぜ大谷翔平はニューバランスを選んだのかMLB（米大リー