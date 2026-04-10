三谷幸喜氏が作・演出を手掛ける新作ミュージカル「新宿発８時１５分」（２６日まで）が９日に東京・日本青年館ホールで初日を迎えた。新宿駅から出発した下り各駅停車。人身事故が人々の人生を変える。天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、今井朋彦、秋元才加、峯村リエ、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨沙、小林隆、浅野和之のキャスト１５人が、総勢１００人近い登場人物を演