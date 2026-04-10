フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜午前５時２５分）は１０日、この日午前３時に台風４号が発生したことを報じた。さらに全国的に大気の状態が不安定であることなどを伝えた。その上で１１日は異例の高温になる予想を報じ最高気温が「東京都心は６月下旬なみの２７度予想」と伝えた。続けて「東京都心で２９度を観測するとおよそ１００年ぶりの記録となります」と報じていた。