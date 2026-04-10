韓国で話題になったコラボがついに日本上陸♡NAMING.とHURJABOY ACCがタッグを組んだ限定クッションファンデーションが登場しました。可愛さと機能性を兼ね備えたデザインで、使うたび気分が上がる特別なアイテム。ナチュラルなツヤ肌を叶えながら、おしゃれも楽しめる注目コスメです♪ 特別なデコレーションケース♡ 今回のコラボでは、HURJABOY ACCらしい遊び心あふれるシルバーのエン