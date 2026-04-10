「今シーズン寄っていたアプローチになぜかミスが増えるようになった」。そんな心あたりがある人は寒さによって枯れてしまったなどの芝の変化にご用心！ 冬芝からもきちんとミートして距離感をしっかり合わせる技をヒントに、ベタピンにつけよう！ リズムとタイミング そしてロフト角を意識する 右手：素振りをして動きを確認してから打ちましょう！ 僕は中途半端な距離のアプローチが