広島・新井貴浩監督（４９）は９日、先発ローテを再編すると明かした。同日の巨人戦は２度目の雨天中止。今季から先発に転向した２投手の疲労を考慮した配置となる。また、ドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が、大野練習場で送球練習を再開した。以下、同監督の主な一問一答。◇◇−ローテを再編。栗林は間隔を空ける。「栗林はいずれどっかではと思っていたから。プロに入って（先発は）初めてのことな