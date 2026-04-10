イギリスのスターマー首相は9日、アメリカのトランプ大統領と電話で会談し、アメリカとイランの停戦成立を受け、ホルムズ海峡の通航再開に向けた対応を次の段階に進める必要があるとの認識で一致しました。スターマー首相はトランプ大統領との電話会談で、封鎖状態が続くホルムズ海峡の対応について協議しました。イギリス政府によりますと、両首脳はアメリカとイランの停戦の成立を受けて、ホルムズ海峡の通航再開に向けた対応を