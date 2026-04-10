「男子ゴルフ・東建ホームメイト・カップ・第２日」（１０日、東建多度ＣＣ名古屋＝パー７１）悪天候によるコースコンディション不良と、その後の天候状況を踏まえてこの日の競技は中止となった。第２ラウンドは１１日午前７時１０分スタートに順延した。大会はこの時点で５４ホール短縮競技として実施。規定によりポイント加算は１００％、賞金加算は７５％（５４ホールの場合）となった。