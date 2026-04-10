人気レースクイーンの央川かこ（31）が9日夜、自身のインスタグラムを更新。赤＆黒のラウンドガール・コスチューム姿を披露した。「SHOOTBOXING2026act.2まであと2日当日はU-NEXTでの生配信もありますので、現地観戦できない方はぜひ配信から応援よろしくお願いします」と11日に東京・後楽園ホールで開催されるシュートボクシングのイベントをPR。SHOOTGIRLSのラウンドガール・コスチューム姿の写真をアップし、「