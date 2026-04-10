アメリカのトランプ大統領の妻・メラニア夫人は9日、ホワイトハウスで異例の声明を発表し、少女買春などの罪で起訴され自殺した富豪、ジェフリー・エプスタイン氏との関係を否定しました。メラニア夫人：私と、恥ずべきジェフリー・エプスタインを関連付ける嘘は今日、終わる必要がある。メラニア夫人は声明で、エプスタイン氏からトランプ大統領と同じパーティーに招待されたことがあったものの、「友人関係だったことは一切無い