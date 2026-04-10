関越から357が直結？東京都心を中心に、ぐるりと輪っかを結ぶ外環道は現在、練馬の関越道から世田谷区の東名の間が工事中となっています。実はさらに、東名から羽田方面の湾岸道路（国道357号）まで延伸する構想があります。2026年3月末には最新の検討協議会が開催されました。果たしてどのようなルートを通り、どう進められるのでしょうか。外環道は、千葉県市川市の高谷JCTから東京都練馬区の大泉JCTまで、東京都心