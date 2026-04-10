【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,185.80 △275.88（4/9）NASDAQ：22,822.42 △187.42（4/9） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って上昇しました。日本時間8日に米国・イラン間で停戦合意が発表されたものの、イスラエルとレバノンの間では戦闘が続いていることが報じられました。再び中東情勢への懸念が生じた中で、イスラエルがレバノンとの和平協議を始めると伝わったことが投資家心理の