「阪神２−０ヤクルト」（９日、甲子園球場）高卒４年目でプロ初先発の阪神・茨木秀俊投手が初勝利を挙げた。６回５安打無失点と好投し、試合は七回裏途中、降雨コールド勝利。入団当時を知る元阪神コーチ、福原忍氏（デイリースポーツ評論家）が内面も含めプロ初勝利の要因を分析した。◇◇茨木投手はチェンジアップを有効に使い、奥行きのあるピッチングができていました。六回、２死満塁のピンチも、雨で足場が良