お笑いタレントの柳原可奈子（40）が10日までに自身のインスタグラムを更新。脳性まひを公表した長女の入学式を報告した。「長女が特別支援学校の小学部に入学しました」と書き出した柳原。「葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」とつづって校門前での親子写真をアップした。「私は、はぁーちゃんとノンナの想い出のお着物と帯をお借りしました新しい門出にピッタリでしたありが