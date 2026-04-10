欧州リーグ準々決勝第1戦、セルタ戦でゴールを喜ぶフライブルクの選手たち＝9日、フライブルク（ロイター＝共同）【フライブルク共同】サッカーの欧州リーグは9日、各地で準々決勝第1戦が行われ、フライブルク（ドイツ）の鈴木唯人はホームのセルタ（スペイン）戦で後半29分まで出場した。チームは3―0で快勝した。セルタ戦で競り合うフライブルクの鈴木唯（右）＝フライブルク（共同）