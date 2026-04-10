「阪神２−０ヤクルト」（９日、甲子園球場）阪神は高卒４年目でプロ初先発の茨木秀俊投手が初勝利を挙げた。６回５安打無失点と好投。七回裏途中で中断、降雨コールド勝利となった。森下翔太外野手が四回先頭で今季４号ソロ、大山悠輔内野手の今季初適時打で２点目を奪った。完封勝利は今季２度目。２００８年以来となる４カード連続の勝ち越し。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−プロ初先発の茨木につい