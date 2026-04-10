ウェザーニューズ所属の気象キャスターの戸北美月（26）が10日までに自身のインスタグラムを更新。ジャケットショートパンツコーデでのお花見ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「まだお花見の写真載せますよ。帰省中、福岡でのお花見3日目！この日も舞鶴公園に行きました」とつづり始めた。「曇っていましたが春らしい暖かさで、ショートパンツでもたくさん歩くと暑さを感じるくらいでした！」とジャケットショー