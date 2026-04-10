見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第10話が10日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、りん（見上愛）と環（宮島るか）は、直美（上坂樹里）の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて、仕事を探し続けるが、仕事は見つからない…。行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎）がりんに