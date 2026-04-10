【モデルプレス＝2026/04/10】フジテレビでは、4月19日からガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の地上波初冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』（毎週日曜25時25分〜）を放送する。【写真】ME:I、美スタイル際立つ衣装でパワフルパフォーマンス◆ME:I、地上波初冠番組のレギュラー放送決定若者から絶大な支持を集めるME:Iが全国の学校を舞台に、ファンのもとへサプライズで会いに行く“対面バラエティー”。大好きな存在に“会えると分