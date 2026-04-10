「キープレフト理論」式左足上がりのショットのポイントとは！？ 傾斜地でのショットでも、スウィング中、身体とクラブはヨコの関係、身体の左サイドにクラブをキープして回転します。 左足上がりの傾斜では、肩・腰・ヒザのラインが斜面と平行になるように立ちます。必然的にやや右足体重になり、身体の中心軸は地面と垂直になります。 そして、オープンスタンスをとり、肩のライン