子育て中の地雷ワード『ほかのお母さんはみんなちゃんとやってるよ』 本当の実態を知らないはずの「みんな」 妻がうっかり忘れ物をしたり、忙しくて掃除や片づけができていなかったり、お金の振り込みを忘れたりなど、日常のなかで些細なミスがあった際に夫が言いがちなひと言。「もっとしっかりやってよ」という意味合いなのでしょうが、言われた側は「オレの給料で暮らしているのに主婦としての働きが