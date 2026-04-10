「バウンダリーのくせ」を少しずつ軌道修正する 「いつの間にか身についた『バウンダリーのくせ』は修正できる」でお話ししたように、バウンダリーのくせは生まれつきもっているものではなく、家庭や学校などで培われた後天的なものです。でも、食べ方や話し方のくせと同じで、自分のバウンダリーのくせにはなかなか気づけません。 くせに気づくためには、まずバウンダリーの考え方を学び、理解