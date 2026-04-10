ＮＹ原油時間外上昇トランプのホルムズ海峡巡る発言で 東京時間07:34現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝98.91（+1.04+1.06%） トランプ米大統領が「そんな取り決めはしていない！」とSNSに投稿。 イランはホルムズ海峡を通じた石油輸送において不十分な対応をしている、それは我々が結んだ合意ではない！そんな取り決めはしていない！