日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3357（+26.0+0.78%） ホンダ1292（+16+1.25%） 三菱ＵＦＪ2886（+43.5+1.53%） みずほＦＧ6837（+107+1.59%） 三井住友ＦＧ5637（+85+1.53%） 東京海上7319（+69+0.95%） ＮＴＴ155（+0.4+0.26%） ＫＤＤＩ2690（-18.5-0.68%） ソフトバンク216（+0.4+0.19%） 伊藤忠2088（+11+0.